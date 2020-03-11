Google рекомендует сотрудникам работать из дома из-за COVID-2019
Компания Google порекомендовала своим сотрудникам в Северной Америке работать на дому в связи с распространением нового типа коронавируса COVID-2019. Об этом сообщат CNBC.
В компании уточнили, что опираются на мнение экспертов о том, что снижение число людей в офисах позволит уменьшить вероятность распространения коронавируса.
Согласно данным СМИ, в Google в северной Америке работает по меньшей мере 100 тыс. сотрудников.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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