Google рекомендует сотрудникам работать из дома из-за COVID-2019

Компания Google порекомендовала своим сотрудникам в Северной Америке работать на дому в связи с распространением нового типа коронавируса COVID-2019. Об этом сообщат CNBC.

В компании уточнили, что опираются на мнение экспертов о том, что снижение число людей в офисах позволит уменьшить вероятность распространения коронавируса.

Согласно данным СМИ, в Google в северной Америке работает по меньшей мере 100 тыс. сотрудников.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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