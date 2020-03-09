Сотрудникам Apple разрешили работать дома из-за коронавируса
Глава корпорации Apple Тим Кук разрешил сотрудникам компании поработать из дома, пока ситуация с коронавирусом не улучшится. Об этом сообщает Bloomberg.
Кук в заявлении назвал вспышку коронавируса «беспрецедентным событием» и «сложным моментом». В связи с этим он разрешил работникам Apple временно поработать из дома.
«Не стесняйтесь и работайте удаленно, если ваша работа позволяет это сделать»,— написал Кук в заявлении.
Удаленно работать смогут филиалы корпорации, где есть существенный риск заражения вирусом — это регионы США, Британия, Франция, Италия, Япония и Южная Корея. В записке говорится, что это разрешение официально действует с 9 марта по 13 марта.
По последним данным, общее число зараженных вирусом превысило 109 тысяч человек. Погибли уже 3 820 человек, а выздоровели свыше 61 тысячи пациентов.
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