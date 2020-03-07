Коронавирус стал причиной закрытия офисов Facebook в Лондоне

Компания Facebook приняла решение о закрытии офисов в Лондоне из-за эпидемии нового типа коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает Sky News.

Согласно опубликованным данным, причиной стало заражение вирусом одним из сотрудников компании.

Заразившийся сотрудник Facebook является работником представительства компании на территории Сингапура, однако в феврале он посещал лондонские офисы.

Так в помещениях офисах, которые будут закрыты до марта, проводится дезинфекция.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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