Коронавирус стал причиной закрытия офисов Facebook в Лондоне
Компания Facebook приняла решение о закрытии офисов в Лондоне из-за эпидемии нового типа коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает Sky News.
Согласно опубликованным данным, причиной стало заражение вирусом одним из сотрудников компании.
Заразившийся сотрудник Facebook является работником представительства компании на территории Сингапура, однако в феврале он посещал лондонские офисы.
Так в помещениях офисах, которые будут закрыты до марта, проводится дезинфекция.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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