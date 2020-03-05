Apple выиграл дело против российского изобретателя мобильного телефона с экстренной связью
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Американская корпорация Apple выиграла дело против россиянина Арташеса Икономова, который изобрел мобильный телефон с экстренной связью, мужчина требовал от компании уничтожить все свои гаджеты с кнопкой SOS. Об этом сообщает iphones.ru.
Отмечается, что одна из сторон запросила экспертное мнение специалистов из МГТУ им. Баумана. Их выводы были сделаны не в пользу Икономова.
После этого россиянин обратился в следственный комитет с утверждением, что один из экспертов якобы не работал в институте.
В конечном итоге Икономов проиграл суд.
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