Group-IB обнаружила новые фейки о коронавирусе в России

Новые фейковые сообщения о распространении коронавируса нового типа в России обнаружены за прошедшие сутки, заявили в международной компании Group-IB. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Все данные о задействованных в распространении фейковой информации аккаунтах на данный момент переданы в правоохранительные органы, отметили в пресс-службе. Там добавили, что в большинстве таких аккаунтов в качестве локации были указаны страны ближнего зарубежья.

Ранее Group-IB объявила о начале расследования вброса фейковых новостей о масштабном заражении жителей российской столицы коронавирусом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Начато расследование фейка о масштабном заражении москвичей коронавирусом

— «Закончится инсультом»: чем опасны новости про коронавирус