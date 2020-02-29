Конференцию разработчиков видеоигр в Сан-Франциско отложили из-за коронавируса

Конференция разработчиков видеоигр в Сан-Франциско, ранее запланированная на март 2020 года, отложена из-за опасений на фоне распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщается на официальном сайте конференции.

Мероприятие должно было пройти с 16 по 20 марта. По заявлению организаторов, конференция будет перенесена на лето 2020 года, точные даты не приводятся.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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