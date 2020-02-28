В Турции разблокировали соцсети после гибели военных в Идлибе

В Турции власти разблокировали Facebook, Twitter, Instagram и YouTube после гибели военных в Идлибе, передает РИА «Новости».

Проблемы с работой приложений начались вечером накануне, когда поступили первые сообщения о гибели турецких военных в Идлибе.

Силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами. При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская, сторона в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.

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