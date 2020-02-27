Греф предложил использовать распознавание лиц в борьбе с коронавирусом

Сбербанк на фоне распространения в мире коронавируса обсуждает с российским кабмином использование искусственного интеллекта (AI) для распознавания лиц, передает в четверг принадлежащий Григорию Березкину РБК.

«Сейчас у нас есть технологии по распознаванию лиц, мы также разрабатываем технологию по распознаванию лиц в масках», — заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Он рассказал, что в банке внимательно следят за опытом китайских коллег в этом отношении.

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