Греф предложил использовать распознавание лиц в борьбе с коронавирусом

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Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф на деловом завтраке Сбербанка России... Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф на деловом завтраке Сбербанка России...
Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф на деловом завтраке Сбербанка России...
Максим Блинов/РИА «Новости»

Сбербанк на фоне распространения в мире коронавируса обсуждает с российским кабмином использование искусственного интеллекта (AI) для распознавания лиц, передает в четверг принадлежащий Григорию Березкину РБК.

«Сейчас у нас есть технологии по распознаванию лиц, мы также разрабатываем технологию по распознаванию лиц в масках», — заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Он рассказал, что в банке внимательно следят за опытом китайских коллег в этом отношении.

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