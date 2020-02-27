Tiktok стал самым популярным приложением в мире
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В январе Tiktok стал самым популярным приложением в мире, обогнав WhatsApp, передает GizChina со ссылкой на исследование аналитической компании SensorTower.
За месяц приложение установили 104 млн раз. За все время существования его скачали 1,82 млрд пользователей. Наиболее популярен TikTok в Индии, Китае, Бразилии и США.
TikTok — китайский сервис для создания и публикации коротких видео, запущенный в 2018 году. В 2019 году россияне разместили в нем более 20 млн роликов.
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