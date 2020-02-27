МИД России призывает международные структуры защитить Ассанжа

Международное правозащитное сообщество и профильные структуры должны приложить все усилия для защиты создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова назвала дело в отношении Ассанжа ударом по институту расследовательской журналистики. Она подчеркнула, что карательные меры в отношении журналиста за выполнение профессиональных обязанностей являются недопустимыми в XXI веке.

Реализация экстрадиции Ассанжа из Великобритании в США будет иметь негативные последствия, отметила представитель МИДа.

Она добавила, что в настоящее время состояние основателя WikiLeaks, по оценкам международных экспертов, является критическим. Причиной подобного состояния является не возраст, а «длительное воздействие психологических пыток», заявила Захарова.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал. В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище.

В конце мая 2019 года власти США предъявили Ассанжу обвинения в эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.

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