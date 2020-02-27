Путин ответил на вопрос, почему все мечтают о Силиконовой долине

Президент России Владимир Путин поделился мнением о том, почему все мечтают уехать работать в Силиконовую долину, а не в Сколково. Об этом он рассказал в интервью ТАССТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

На вопрос, почему специалисты стремятся уехать в США для работы в Силиконовой долине, а не хотят попасть в российский Инновационный центр Сколково, Путин ответил, что в настоящее время отток экспертов гораздо меньше по сравнению с прошлыми показателями.

По словам главы государства, высококлассные работники уезжают, потому что «ищут места наилучшего применения своих знаний, способностей и умений».

«И там, где больше платят, туда и едут. Вот и все», — пояснил он.

Также он отметил, что Россия должна создавать условия для привлечения высококлассных специалистов в страну. Президент добавил, что существует два способа решения проблемы.

«Скажем, человек получил высшее образование, значит, он не может уехать... если человек учился за государственные деньги, должен отработать или вернуть деньги. Ну вот, как одно из предложений, — рассказал российский лидер.

Вторым аспектом он назвал развитие рынка труда.

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