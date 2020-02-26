Ветеранам могут подарить кнопочные мобильные телефоны ко Дню Победы

Российские власти совместно с сотовыми операторами хотят подарить ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая кнопочные мобильные телефоны. Об этом «Известиям» рассказал близкий к Минкомсвязи России источник.

По его словам, ветеранам бесплатно предоставят не только телефоны с крупными экранами и кнопками, но и сделают для них бесплатную сотовую связь.

По некоторым подсчетам, эта идея обойдется государству в 50 млн рублей (только телефоны), а также еще 80 млн рублей в год будут уходить на услуги связи для ветеранов.

Представители сотовых операторов рассказали изданию, что поддерживают эту инициативу.

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