Эксперт рассказал о слежках умных колонок за россиянами

Умные колонки, вероятно, могут не только воспроизводить музыку и отвечать на голосовые команды, но и следить за своими владельцами. Об этом предположении радио Sputnik рассказал член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко.

По его мнению, все, что воспроизводит звук, может использоваться в качестве микрофона, записывающего происходящее.

«Любая умная вещь будет следить за тем, кто ею пользуется, если это заложено программой», — объяснил он.

Токаренко отметил, что не всегда помогают кнопки выключить звук. Он считает, что запись персональных данных человека может вести и передаваться в различные места. Ведь рекламщики, спецслужбы и преступники хотят купить сведениях о людях, а компании-производители могут поддаться денежному искушению.