Грузия обвиняет Россию в кибератаке на государственные ресурсы

Министерство иностранных дел (МИД) Грузии заявляет об ответственности России за кибератаку на государственные ресурсы в октябре 2019 года, официальный комментарий опубликован на сайте ведомства.

В результате проведенного расследования было установлено, что атака была спланирована и проведена Генеральным штабом Вооруженных сил (ВС) России, говорится в заявлении. В грузинском МИД отмечают, что атака противоречит нормам международного права и является нарушением суверенитета страны.

28 октября 2019 года была проведена кибератака на системы администрации президента Грузии, а также на ресурсы судебных органов, советов муниципалитетов страны и различных государственных, коммерческих и медийных организаций.

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