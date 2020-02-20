CNN: Ассанжа предложили помиловать за опровержение участия РФ во взломе демократов

Бывший американский конгрессмен Дана Рорабахер предложил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование от имени президента США Дональда Трампа в обмен на отрицание участия России в утечке данных с серверов Демократической партии. Об этом CNN сказал адвокат Ассанжа Эдвард Фитцжеральд.

По его словам, такое предложение сделали Ассанжу в августе 2017 года, когда он еще находился в посольстве Эквадора в Лондоне. Рорабахер прибыл в Британию, чтобы предложить Ассанжу помилование, если он официально заявит, что российская сторона не имеет никакого отношения к утечке данных.

Однако накануне было опубликовано опровергающее эти слова заявление от самого бывшего-конгрессмена. Он утверждает, что никогда не говорил с Трампом об Ассанже, а его визит в Лондон был связан «с собственной миссией по установлению фактов».

«Разговаривая с Ассанжем, я сказал ему, что, если он сможет предоставить мне информацию и доказательства о том, кто на самом деле дал ему электронные письма, я бы тогда призвал Трампа помиловать его», — сказал Рорабахер.

Он подчеркнул, что не предлагал основателю WikiLeaks никакую сделку.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам назвала слова Фицджеральда о сделке «полной ложью».

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал. В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище.

В конце мая 2019 года власти США предъявили Ассанжу обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.

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