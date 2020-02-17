Россиян предупредили об «эпидемии» краж персональных данных

Россиян предупредили о массовых кражах персональных данных, а также «эпидемии» телефонного спама. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что причиной этому стало развития технологии определения номера пользователей интернета, которую чаще всего используют маркетологи, которые работают в риэлторских компаниях.

Так спустя некоторое время после совершения посещения сайтов пользователей начинают обзванивать с предложением о покупке.

Эксперты рассказали, что компании прибегают к помощи третьих лиц для получения персональных данных пользователей. Некоторые сервисы предлагают установить на сайте специальный код, который и позволяет вычислить номер телефона интернет-пользователей.

Уточняется, что распространение такой технологии, использование которой может нарушать законы «О персональных данных» и » О рекламе», осложняется отсутствием жалоб пользователей в Роскомнадзор и ФАС.

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