У Delivery Club упало приложение из-за аномально высокого спроса в День всех влюбленных

В пресс-службе сервиса доставки еды Delivery Club рассказали, что пользователи могут испытывать сложности с доступом в приложение из-за аномально высокого спроса в День святого Валентина. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Некоторые пользователи сейчас могут столкнуться со сложностями при входе в приложение на фоне аномально высокого спроса, мы занимаемся решением этой проблемы», — сообщили в компании.

Там добавили, что по сравнению с 14 февраля 2019 года число желающих заказать еду на дом, а не идти в ресторан, оказалось гораздо больше.

В пресс-службе отметили, что количество пользователей, которые зашли в приложение вечером, «превзошло даже самые смелые ожидания».

Уточняется, что сегодня на смены вышло максимальное число курьеров за всю историю компании.

Ранее в соцсетях появилась информация о проблемах с доступом к двум сервисам еды — Delivery Club и «Яндекс.Еда».