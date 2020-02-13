Роскомнадзор: штрафы не освобождают Facebook и Twitter от локализации данных

Штрафы в размере 4 млн рублей не освобождают компании Facebook и Twitter от необходимости перенести персональные данные россиян на сервера на территории России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Роскомнадзора Елену Прохорову.

При неисполнении законодательства компании могут быть привлечены к ответственности за повторное нарушение, отметила Прохорова. Она подчеркнула, что в этом случае Facebook и Twitter грозят штрафы в размере до 18 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Мировой суд в Москве оштрафовал компании Facebook и Twitter на 4 млн рублей каждую за отказ предоставлять сведения о локализации базы данных российских пользователей.

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