Глава Роскомнадзора не знает о своем возможном назначении главой «Газпром-медиа»

Глава Роскомнадзора Александр Жаров прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном переходе на работу в «Газпром-медиа», передает ТАСС.

По его словам, он ничего об этом не знает.

«Я ничего про это не знаю. То, что вы мне говорите, я про это ничего не знаю. Я государственный служащий», — заявил Жаров.

Ранее газета «Ведомости» и принадлежащее Григорию Березкину РБК сообщили со ссылкой на несколько источников о возможном назначении Жарова руководителем «Газпром-медиа». До этого занимавший этот пост Дмитрий Чернышенко перешел на работу в правительство.