CМИ сообщили о требовании ФСБ ключей к переписке клиентов десятков интернет-сервисов

Летом 2019 года ФСБ потребовала от крупных российских интернет-сервисов обеспечить спецслужбу доступом к переписке и данным пользователей. Об этом сообщает «Медуза», ссылаясь на источник на интернет-рынке и сам документ, а также The Bell со ссылкой на трех собеседников в интернет-компаниях.

Как заявляет «Медуза», этими интернет ресурсами оказались десятки сервисов, которые находятся в реестре операторов распространения информации (ОРИ): «Авито», RuTube, «Хабр» и другие.

По данным этого издания, спецслужба затребовала от компаний предоставить «круглосуточный удаленный доступ Центра [оперативно-технических мероприятий ФСБ] к информационной системе». Кроме того, ФСБ попросила за короткий срок обеспечить «техническую готовность к предоставлению в Центр информации», которая нужна для «декодирования электронных сообщений пользователей интернет-сервисов», то есть отправке ключей для дешифровки трафика.

Как отмечает «Медуза» и The Bell, ФСБ имеет право на данные условия, согласно так называемому «закону Яровой».

В свою очередь The Bell сообщает, что сервисы сотрудничают с ФСБ, и часть компаний уже загрузила на своих устройствах нужное оборудование.

Как известно, реестр ОРИ создали в 2015 году. Там числятся свыше 200 интернет-сервисов.