В Госдуме предсказали сроки появления киборгов в российской политике

Многие россияне хотят передоверить ряд важных функций в политике и законотворческий деятельности роботам и киборгам. С таким мнением выступил член комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин, передает РИА «Новости».

Депутат провел опрос в Telegram среди подписчиков и спросил у них, к кому бы они охотнее обратились за помощью: живому чиновнику или же роботу/киборгу. Как выяснилось, большинство респондентов захотели общаться с роботизированным чиновником, а не человеком.

«Не исключаю, что через 150 лет законотворческой деятельностью будут заниматься роботы, а политикой — киборги», — добавил Горелкин.

Он отметил, что в мире уже проводились подобные исследования. Результаты были примерно идентичными.

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