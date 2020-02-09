В Госдуме предсказали сроки появления киборгов в российской политике
Многие россияне хотят передоверить ряд важных функций в политике и законотворческий деятельности роботам и киборгам. С таким мнением выступил член комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин, передает РИА «Новости».
Депутат провел опрос в Telegram среди подписчиков и спросил у них, к кому бы они охотнее обратились за помощью: живому чиновнику или же роботу/киборгу. Как выяснилось, большинство респондентов захотели общаться с роботизированным чиновником, а не человеком.
«Не исключаю, что через 150 лет законотворческой деятельностью будут заниматься роботы, а политикой — киборги», — добавил Горелкин.
Он отметил, что в мире уже проводились подобные исследования. Результаты были примерно идентичными.
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