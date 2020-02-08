Хакеры взломали два официальных аккаунта Facebook в Twitter

Хакеры взломали два официальных аккаунта социальной сети Facebook в Twitter. Об этом сообщает издание издание Politico.

Как отмечается, взлом был осуществлен в пятницу, 7 февраля.

В аккаунте Facebook и его приложении Messenger появился пост, принадлежащий группировке OurMine со словами: «даже Facebook уязвим для хакерских атак, но по крайней мере их система безопасности лучше, чем у Twitter». Сообщение сразу удалили.

В компании признались, что ряд корпоративных аккаунтов подверглись хакерской атаке, но доступ к ним был восстановлен.

В Twitter также подтвердили, что аккаунты Facebook «были взломаны через стороннюю платформу».

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