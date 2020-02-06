Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян

Российские читатели издания TJournal, которые являются обладателями телевизоров Samsung, пожаловались на блокировку устройств с Smart-функциями.

Так, один из них рассказал, что на аппарате не запускаются приложения и вылезло уведомление о том, что телевизор не работает полноценно в данном регионе.

По словам пользователя, после покупки устройства, оно прошло авторизацию на сайте Samsung как оригинальное.

В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.

Уточняется, что это сертификаты соответствия техническому регламенту Евразийского экономического союза (ЕАЭС).