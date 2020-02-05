Правительство обеспечит ветеранов ВОВ мобильными телефонами с бесплатной связью

Правительство намерено предоставить всем ветеранам Великой Отечественной войны мобильные телефоны с бесплатной связью. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна.

По его словам, данный вопрос будет обсуждаться с крупными операторами сотовой связи на следующей неделе.

Также он отметил, что кабмин сотрудничает с Министерством связи по обеспечению ветеранов и участников ВОВ бесплатными телефонами с бесплатным лимитом сотовой связи для коммуникаций с экстренными дежурными службами.

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