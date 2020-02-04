Обновление Windows 10 приводит к «синему экрану смерти»

Обновление операционной системы Windows 10 вызывает появление «синего экрана смерти», свидетельствующего о критических ошибках. Об этом сообщается на сайте Windows Latest.

Обновление KB4532695 было выпущено с целью исправить ошибки в работе поисковика файлов, однако оно не только не справилось с изначальной задачей, но и вызвало новые проблемы.

Кроме того, обновление конфликтует с драйверами для аудио, что может вызвать проблемы с воспроизведением звука.

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