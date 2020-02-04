В Госдуме предложили обеспечить каждого ветерана Великой отечественной телефоном

В Госдуме предложили выдавать ветеранам Великой Отечественной войны мобильные телефоны. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.

По его словам, власти прорабатывают этот вопрос с Минкомсвязью, депутаты уже получили предварительную поддержку коллег.

Хинштейн отметил, что на каждом телефоне будет установлена «тревожная кнопка», которая позволит ветерану связаться с дежурными службами и волонтерами.

«Телефоны требуются максимально простые в эксплуатации — это будут кнопочные модели с максимально большими кнопками, поскольку мы понимаем, что самому молодому участнику войны 93 года», — добавил он.

Кроме того, депутат добавил, что для финансирования инициативы в Госдуме намерены привлечь операторов сотовой связи.