«Ъ»: Apple и Google могут обязать отвечать за предустановку российского ПО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с инициативой обязать разработчиков операционных систем Apple, Google и Microsoft отвечать за предустановку российских приложений и программ. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на соответствующий документ.

Отмечается, что данные компании также хотят обязать обеспечить полную удаляемость установленных приложений.

Уточняется, что ФАС намерен ввести данную меру на владельцев операционных систем, которые управляют работой смартфонов, планшетов, компьютеров и Smart TV.

Как стало известно, ведомство предложит правительству распорядиться разработать соответствующий законопроект.