В китайской больнице зараженных коронавирусом обслуживают роботы

В китайкой больнице в Гуанчжоу для обслуживания зараженных коронавирусом 2019-nCoV применили роботов. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что два робота, которых начали использовать в медучреждении, обладают искусственным интеллектом. Они доставляют еду и лекарства для пациентов. Кроме того, роботы занимаются сбором постельного белья, а также мусора в отделении.

Также роботы способны открывать двери, подниматься по лестницам и прокладывать маршруты.

Уточняется, что электронные помощники получили имена Пинг-Пинг и Ан-Ан, вместе их имена в переводе означают «мир».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, коронавирусом нового типа заражены более 11 тысяч человек. На данный момент из-за него умерли 259 человек, а еще 275 — вылечились.

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