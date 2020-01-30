Путин поручил создать единую базу данных жертв политических репрессий
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Российский президент Владимир Путин поручил продумать вопрос о создании единой базы сведений жертв политических репрессий, цитирует РИА «Новости».
Отмечается, что распоряжением Путина займутся министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности, Федеральная служба исполнения наказаний и Росархив.
Путин назначил ответственным за поручение первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, главу ФСБ Александра Бортникова, главу МВД Владимира Колокольцева и других.
Выполнить это поручение ведомства должны до 1 октября.
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