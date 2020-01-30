Путин поручил создать единую базу данных жертв политических репрессий

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Президент России Владимир Путин выступает на церемонии открытия памятника жителям и защитникам... Президент России Владимир Путин выступает на церемонии открытия памятника жителям и защитникам...
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии открытия памятника жителям и защитникам...
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Российский президент Владимир Путин поручил продумать вопрос о создании единой базы сведений жертв политических репрессий, цитирует РИА «Новости».

Отмечается, что распоряжением Путина займутся министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности, Федеральная служба исполнения наказаний и Росархив.

Путин назначил ответственным за поручение первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, главу ФСБ Александра Бортникова, главу МВД Владимира Колокольцева и других.

Выполнить это поручение ведомства должны до 1 октября.

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