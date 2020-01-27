На Google-картах исчезло название станции метро «Планерная»

В работе Google-карт произошел сбой. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Отмечается, что на карте Москвы название станции метро «Планерная» было изменено на «ВкуссВилл».

Как заявило СМИ, в компании отказались от комментариев ситуации, однако поблагодарили за бдительность.

«Спасибо, что обратили внимание! Мы не комментируем», — заявил представитель Google-карт.

Уточняется, что измененное название отображается как на устройствах Android, так и на iOS.

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