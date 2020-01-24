В Минкомсвязи опровергли появление первого списка бесплатных интернет-ресурсов

В Минкомсвязи опровергли появившуюся в СМИ информацию об учреждении первого списка бесплатных интернет-ресурсов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что официальный перечень сайтов с бесплатным доступом пока находится в разработке.

Как сообщили в Минкомсвязи агентству, на данном этапе был для операторов был роздан шаблон с данными об «объеме трафика различных ресурсов и потерях операторов при отказе от оплаты этого трафика».

Уточняется, что в министерстве прорабатываются подходы по компенсации выпадающих доходов операторов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что министерство составило первый перечень сайтов, которые будут предоставляться для пользования в бесплатном режиме.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Бесплатные сайты: что Путин пообещал россиянам