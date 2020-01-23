Пользователи пожаловались на сбой в работе сервисов Google

Массовые жалобы пользователей стали поступать из-за сбоя сервисов крупнейшей поисковой системы интернета Google, гласят данные Downdetector.

Больше всего жалоб люди по всему миру отправляли из-за невозможности воспользоваться видеохостингом YouTube и почтой Gmail.

Около 65% пожаловавшихся не могли зайти на сервисы, еще около 34% не могли выполнять поиск.

Согласно данным, хуже всего сервисы Google работают в США, Канаде, Бразилии, Германии, Франции, Британии, Португалии, Испании и Колумбии. Также проблемы были замечены в некоторых городах России: Екатеринбурге, Казане, Москве и Санкт-Петербурге.

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