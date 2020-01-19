Илон Маск собрался отправить на Марс миллион человек к 2050 году

Основатель SpaceX Илон Маск рассказал о планах отправить на Марс миллион человек к 2050 году. Об этом сообщает Business Insider.

Уточняется, что строительство пилотируемого корабля многоразового использования Dragon Crew, над которым в настоящее время работает SpaceX, является частью масштабного плана по колонизации Марса.

Так, в планы Маска входит отправление на Марс в среднем по три корабля в день к середине XXI века.

По его мнению, разработка сделает путешествия в космос доступными для всех.

Предполагается, что корабли Dragon Crew и Starship будут способны одновременно принимать на борт до 100 человек и до 100 тонн груза.