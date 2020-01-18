В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону

В Федеральной антимонопольной службе пояснили, как бороться со звонками и СМС-сообщениями с рекламными предложениями. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечается, пользователь может столкнуться с подобной рекламой из-за того, что ранее дал банкам, сотовым или другим компаниям согласия на рассылку рекламы. Чаще всего при заключении договоров клиенты подписывают и соглашения на получение подобных предложений.

При этом зачастую звонки поступают от колл-центров, а не от компаний, с которыми есть договоры. Как сообщили в ФАС, ответственность за рассылку все же несет тот, кто отправляет спам.

В случае, если никаких сделок совершено не было, следует обратиться к распространителю спама.

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