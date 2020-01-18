Илон Маск дал основателю Twitter совет по улучшению соцсети

Основатель социальной сети Twitter Джек Дорси во время совещания с сотрудниками позвонил по видеосвязи основателю Tesla и SpaceX Илону Маску, чтобы спросить совета. Об этом пишет Bloomberg.

Дорси спросил у Маска, чтобы он изменил, если бы был главой социальной сети. Тот отметил, что начал бы с того, что фильтровал аккаунты на ботов и реальных пользователей.

«[Пользователям непонятно], это реальный человек или сеть ботов, или что-то вроде армии троллей», — посетовал Маск.

Он предложил Дорси заняться идентификацией ботов, чтобы те не могли манипулировать пользователями.

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