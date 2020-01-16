Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077
Выпуск компьютерной игры Cyberpunk 2077 перенесли на 17 сентября 2020 года. Об этом польская студия-разработчик игры CD Projekt RED сообщила на своей странице в Twitter.
Изначально выпуск игры был запланирован на 16 апреля.
Но, по словам разработчиков, им необходимо дополнительное время на то, чтобы закончить тестирование и полировку игры.
В студии отметили, что стремятся сделать Cyberpunk 2077 главным достижением нынешнего поколения. И задержка релиза даст необходимое для достижения идеала время.
Cyberpunk 2077 — одна из самых ожидаемых игр 2020 года, которая является продолжением настольной игры «Киберпанк 2020». Игра повествует о приключениях персонажа по имени Ви в дистопичном городе Найт-Сити американского штата Калифорния.
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