Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077

Выпуск компьютерной игры Cyberpunk 2077 перенесли на 17 сентября 2020 года. Об этом польская студия-разработчик игры CD Projekt RED сообщила на своей странице в Twitter.

Изначально выпуск игры был запланирован на 16 апреля.

Но, по словам разработчиков, им необходимо дополнительное время на то, чтобы закончить тестирование и полировку игры.

В студии отметили, что стремятся сделать Cyberpunk 2077 главным достижением нынешнего поколения. И задержка релиза даст необходимое для достижения идеала время.

Cyberpunk 2077 — одна из самых ожидаемых игр 2020 года, которая является продолжением настольной игры «Киберпанк 2020». Игра повествует о приключениях персонажа по имени Ви в дистопичном городе Найт-Сити американского штата Калифорния.

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