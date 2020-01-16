Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077

close
Кадр из игры Cyberpunk 2077 Кадр из игры Cyberpunk 2077
Кадр из игры Cyberpunk 2077
CD Projekt RED

Выпуск компьютерной игры Cyberpunk 2077 перенесли на 17 сентября 2020 года. Об этом польская студия-разработчик игры CD Projekt RED сообщила на своей странице в Twitter.

Изначально выпуск игры был запланирован на 16 апреля.

Но, по словам разработчиков, им необходимо дополнительное время на то, чтобы закончить тестирование и полировку игры.

В студии отметили, что стремятся сделать Cyberpunk 2077 главным достижением нынешнего поколения. И задержка релиза даст необходимое для достижения идеала время.

Cyberpunk 2077 — одна из самых ожидаемых игр 2020 года, которая является продолжением настольной игры «Киберпанк 2020». Игра повествует о приключениях персонажа по имени Ви в дистопичном городе Найт-Сити американского штата Калифорния.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Вампиры, хакеры и «Мстители»: во что поиграть в 2020 году