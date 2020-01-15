Спрогнозированы последствия от прекращения поддержки Windows 7

Компания Microsoft 14 января официально прекратила поддержку операционной системы Windows 7. О том, какими это грозит проблемами для российских банков, рассказал «Коммерсанту» архитектор технологического центра Microsoft в России Иван Будылин.

По словам Будылина, после прекращения поддержки операционной системы российские банки должны оперативно перейти на Windows 10, иначе они могут потерять данные.

«Работа [банков] без техподдержки противоречит требованиям информационной безопасности в рамках профильного ГОСТа», — добавил Будылин.

Однако, как показал проведенный изданием опрос, банки пока не готовы полностью отказаться от Windows 7 и Windows Server 2008 в пользу новой версии. В некоторые банках рассказали, что договорились с компанией Microsoft о платной дополнительной поддержке Windows 7, однако это является временной мерой.

Согласно сведениям сервиса Statcounter, в декабре 2019 года доля компьютеров с операционной системой Windows 7 составляла около 32% в России.

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