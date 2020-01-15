В России придумали новый способ борьбы с телефонными мошенниками

Главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву поступило новое предложение по борьбе с телефонными мошенниками и спамом, сообщает RT, располагающий копией письма.

Отмечается, что новый способ противостоять мошенничеству по телефону предложили в Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ). Метод был разработан из-за участившихся случаев обмана россиян по телефону, когда под видом работников банка им звонят и просят предоставить конфиденциальные данные, а потом крадут информацию или денежные средства.

Предлагается инициировать создание и внедрении технологии цифрового отпечатка звонка. По словам руководителя АППСИМ Владимира Зыкова, цифровой отпечаток будет присваиваться каждому звонку операторами связи, если же номер будет без цифрового отпечатка, то оператор будет знать, что звонит подделанный номер абонента.

«Операторы связи будут работать с цифровыми сертификатами... Они позволят верифицировать звонящих», — заключается в письме.

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