Трамп раскритиковал Apple за отказ разблокировать телефоны преступников
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Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес Apple за то, что компания отказывается разблокировать телефоны преступников в интересах следствия. Об этом он написал в своем Twitter.
По его словам, американские власти помогают Apple в торговле и по многим другим вопросам.
При этом глава США посетовал, что компания отказывается разблокировать телефоны, которыми пользуются «убийцы, наркодельцы и многие другие опасные криминальные элементы».
Также американский лидер призвал компанию перестать это делать.
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