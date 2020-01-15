Трамп раскритиковал Apple за отказ разблокировать телефоны преступников

Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес Apple за то, что компания отказывается разблокировать телефоны преступников в интересах следствия. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, американские власти помогают Apple в торговле и по многим другим вопросам.

При этом глава США посетовал, что компания отказывается разблокировать телефоны, которыми пользуются «убийцы, наркодельцы и многие другие опасные криминальные элементы».

Также американский лидер призвал компанию перестать это делать.

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