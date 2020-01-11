Twitter заблокировал аккаунт Хаменеи

close
Высший руководитель Ирана Али Хаменеи во время мероприятия Тегеране, 17 сентября 2019 года Высший руководитель Ирана Али Хаменеи во время мероприятия Тегеране, 17 сентября 2019 года
Высший руководитель Ирана Али Хаменеи во время мероприятия Тегеране, 17 сентября 2019 года
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Twitter заблокировал официальный англоязычный аккаунт верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

На странице иранского лидера говорится, что действие учетной записи временно приостановлено.

Аккаунты Хаменеи на фарси, французском и арабском языках по-прежнему действуют.