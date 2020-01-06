GizChina: в WhatsApp нашли «новогодний» вирус
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В мессенджере WhatsApp обнаружен «новогодний» вирус, сообщает портала GizChina.
Пользователи мессенджера получают замаскированные под поздравления сообщения, содержащие ссылки на зараженные вирусом страницы, сообщает издание.
Праздничный период и обилие сообщений с поздравлениями увеличивает опасность подобных сообщений, так как люди могут перейти по ссылке из-за невнимательности.
Переход по зараженной ссылке ставит под угрозу конфиденциальность персональных данных, хранящихся на устройствах пользователя.
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