GizChina: в WhatsApp нашли «новогодний» вирус

В мессенджере WhatsApp обнаружен «новогодний» вирус, сообщает портала GizChina.

Пользователи мессенджера получают замаскированные под поздравления сообщения, содержащие ссылки на зараженные вирусом страницы, сообщает издание.

Праздничный период и обилие сообщений с поздравлениями увеличивает опасность подобных сообщений, так как люди могут перейти по ссылке из-за невнимательности.

Переход по зараженной ссылке ставит под угрозу конфиденциальность персональных данных, хранящихся на устройствах пользователя.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Прощай, WhatsApp: что произойдет с сервисом 31 декабря

— WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

— В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений