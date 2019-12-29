«Ростелеком» опроверг сведения об утечке данных с портала госуслуг

«Ростелеком» не нашел утечки персональных данных пользователей портала госуслуг, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Все подсистемы портала работаю в штатном режиме, утечек персональных данных пользователей не выявлено, заявили представители «Ростелекома».

Публикация данных на форуме, специализирующемся на утечках баз данных, может быть связан с региональным мобильным приложением «Госуслуги Югры», которое функционирует автономно от портала госуслуг.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что персональные данные более 28 тысяч пользователей портала были выложены в публичный доступ.

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