Минкомсвязь проверяет сведения об утечке данных с портала госуслуг
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После сообщений об утечке персональных данных пользователей портала госуслуг начата проверка, заявили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) России. Об этом сообщает РИА «Новости».
«По факту возможного инцидента, изложенного в СМИ, начата проверка», — отметили представители ведомства.
На данный момент системы портала работают в штатном режиме, подчеркнули в Минкомсвязи.
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что персональные данные более 28 тысяч пользователей портала были выложены в публичный доступ.
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