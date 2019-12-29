Минкомсвязь проверяет сведения об утечке данных с портала госуслуг

После сообщений об утечке персональных данных пользователей портала госуслуг начата проверка, заявили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По факту возможного инцидента, изложенного в СМИ, начата проверка», — отметили представители ведомства.

На данный момент системы портала работают в штатном режиме, подчеркнули в Минкомсвязи.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что персональные данные более 28 тысяч пользователей портала были выложены в публичный доступ.

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