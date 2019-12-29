«Ъ»: данные пользователей Госуслуг попали в сеть
Данные более 28 тысяч пользователей портала Госуслуг были опубликованы в интернете, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на основателя DeviceLock Ашота Оганесяна.
Неизвестные выложили персональные данные пользователей сервиса Госуслуг для Ханты-Мансийского автономного округа на одном из форумов, специализирующихся на утечках баз данных, заявил Оганесян.
Среди опубликованной информации есть СНИЛС и ИНН пользователей, их номера телефонов, сведения о детях, адреса электронной почты и иные данные.
Данные пользователей могли находиться в открытом доступе минимум с 3 декабря 2019 года, подчеркнул основатель DeviceLock.
На данным момент уязвимость системы закрыта.
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