Глава Роскомнадзора зарегистрировался в Telegram
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Глава Роскомнадзора Александр Жаров теперь доступен в мессенджере Telegram.
Об этом в своем Twitter сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Она прикрепила к своему посту соответствующий скрин.
«Итоги года», — написала в своем посте Симоньян.
Как известно, именно Роскомнадзор был инициатором блокировки Telegram. Ранее это ведомство подало иск о блокировке мессенджера, поскольку Павел Дуров, который является создателем программы, отказался предоставить ФСБ доступ к переписке пользователей.
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