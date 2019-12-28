Глава Роскомнадзора зарегистрировался в Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров теперь доступен в мессенджере Telegram.

Об этом в своем Twitter сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Она прикрепила к своему посту соответствующий скрин.

«Итоги года», — написала в своем посте Симоньян.

Как известно, именно Роскомнадзор был инициатором блокировки Telegram. Ранее это ведомство подало иск о блокировке мессенджера, поскольку Павел Дуров, который является создателем программы, отказался предоставить ФСБ доступ к переписке пользователей.

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