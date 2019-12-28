В Госдуме отреагировали на принятие ГА ООН резолюции по борьбе с киберпреступностью

Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов оценил принятие Генассамблеей ООН резолюции по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией. Об этом сообщает RT.

По словам Свинцова, для России это означает дополнительные возможности в отстаивании собственных интересов на мировом уровне.

Он отметил, что большинство стран уже понимают, что информационное пространство становится в современном мире главным инструментом влияния, как на экономические процессы, так и на политические, а защита цифровых средств внутри государств стала важнейшей задачей на ближайшие десятилетия.

Ранее сообщалось, что всего за резолюцию проголосовали представители 79 стран, 60 высказались против, воздержались — 33.

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