О новой «холодной войне» рассказали киберэксперты

Киберэксперты рассказали, что новая «холодная война» начнется в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование IT-компания Check Point.

Отмечается, что «холодная война» будет происходить в интернет среде.

«Новая холодная война произойдет в онлайн-мире. Кибератаки будут все чаще использоваться в качестве косвенных конфликтов между небольшими странами», — заявляется в сообщении.

Уточняется, что финансирование этим странам будут предоставлять крупные государства, которые стремятся «консолидировать и расширять свои сферы влияния».

Также прогнозируется рост кибератак на критически важные инфраструктуры, например коммунальные, поскольку в этих сферах используются устаревшие технологии. Кроме того, ожидается увеличение атак на конкретные предприятия, органы власти и организации сферы здравоохранения.

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