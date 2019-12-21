Служащим ВМС США запретили пользоваться TikTok
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Служащим Военно-морских сил запретили использование приложения TikTok на телефонах, выданных правительством, из-за угрозы кибербезопасности. Об этом сообщает Global News.
Пользователи служебных телефонов обязаны удалить с устройства приложение TikTok. В случае невыполнения данного требования они будут заблокированы в сети интранет ВМС и корпуса морской пехоты (Navy Marine Corps Intranet).
Приказ является частью усилий по «устранению существующих и возникающих угроз», заявил представитель Пентагона подполковник Урия Орланд.
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