Служащим ВМС США запретили пользоваться TikTok

Служащим Военно-морских сил запретили использование приложения TikTok на телефонах, выданных правительством, из-за угрозы кибербезопасности. Об этом сообщает Global News.

Пользователи служебных телефонов обязаны удалить с устройства приложение TikTok. В случае невыполнения данного требования они будут заблокированы в сети интранет ВМС и корпуса морской пехоты (Navy Marine Corps Intranet).

Приказ является частью усилий по «устранению существующих и возникающих угроз», заявил представитель Пентагона подполковник Урия Орланд.

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