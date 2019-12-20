В сети выросло число сервисов анонимной верификации

В сети выросло число сервисов, которые обеспечивают анонимную верификацию. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что данные сервисы предоставляют мобильные номера в аренду на срок от 20 минут до нескольких часов. Стоимость данной услуги составляет от трех до трех тысяч рублей.

Данные сайты обеспечивают анонимность при регистрации на других интернет-ресурсах.

Отмечается, что сервисы нацелены на российских пользователей, несмотря на устанавливающий правила идентификации закон от 5 мая.