Правительство США получило право на доходы от книги Сноудена

Федеральный судья в городе Александрия (штат Виргиния, США) постановил, что правительство США имеет право на получение средств, вырученных от продажи книги «Личное дело» (Permanent Record), автором которой является бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден. Об этом сообщает газета Washington Post.

По словам судьи Лиама О'Грэйди, «язык соглашений о неразглашении является недвусмысленным». Защита Сноудена в ответ на такое решение заявила, что намерена рассмотреть дальнейшие варианты действий.

Гражданский иск министерства юстиции Соединенных Штатов против Сноудена был подан отдельно от уголовного дела о раскрытии экс-сотрудником спецслужб секретных данных. Американские власти считают, раз Сноуден получил популярность благодаря присвоению госинформации, то у него нет прав на получение прибыли от изданной им книги.

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